Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-worldcup-euro/30149101/
21 июня 2017, 20:16 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | Р-Спорт

Женская сборная России вышла в финал чемпионата мира по баскетболу 3×3

МОСКВА, 21 июн — Р-Спорт. Женская сборная России победила команду Нидерландов в полуфинале чемпионата мира по баскетболу 3×3 и вышла в финал турнира, который проходит в Нанте (Франция).

Встреча, прошедшая в среду, завершилась со счетом 21:9 в пользу россиянок.

В финале чемпионата мира женская сборная России позднее в среду сыграет с победителем матча между командами Украины и Венгрии.

В июне исполком МОК в принял решение о включении в программу летних Олимпийских игр 2020 года в Токио баскетбола 3×3.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира, Европы

Еще 7 новостей  Все новости
19 июня

Красотка Эбигейл: фото 25-летней модели, которая ушла из спорта в кино

«Беспредел, свинство, расизм»: эксперты о проигрыше боксера Ковалева

Футболист, сказавший «русские освободили нас от фашистов, а мы их от ЧМ»