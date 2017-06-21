Женская сборная России вышла в финал чемпионата мира по баскетболу 3×3
МОСКВА, 21 июн —
Р-Спорт. Женская сборная России победила команду Нидерландов в полуфинале чемпионата мира по баскетболу 3×3 и вышла в финал турнира, который проходит в Нанте (Франция).
Встреча, прошедшая в среду, завершилась со счетом 21:9 в пользу россиянок.
В финале чемпионата мира женская сборная России позднее в среду сыграет с победителем матча между командами Украины и Венгрии.
В июне исполком МОК в принял решение о включении в программу летних Олимпийских игр 2020 года в Токио баскетбола 3×3.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter