Женская сборная России вышла в финал чемпионата мира по баскетболу 3×3

Встреча, прошедшая в среду, завершилась со счетом 21:9 в пользу россиянок.

В финале чемпионата мира женская сборная России позднее в среду сыграет с победителем матча между командами Украины и Венгрии.

В июне исполком МОК в принял решение о включении в программу летних Олимпийских игр 2020 года в Токио баскетбола 3×3.