Греческая трагедия. Россия покинула Евробаскет
Женская сборная России в первом раунде
плей-офф Евробаскета проиграла Греции и во второй раз за последние три турнира не вошла в число восьми лучших команд Старого Света.
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ПРЕДЧУВСТВИЕ БЕДЫ
Немного не по себе стало еще после дневных матчей, в которых были зафиксированы две сенсации разного калибра. Сборная Украины, ставшая в своей группе второй после Испании, проиграла с разницей в 14 очков не хватающей с неба звезд Словакии. А главная на данный момент сенсация турнира грянула во встрече Сербии и Латвии. Балканская команда, приехавшая в Чехию в статусе действующего чемпиона, с треском проиграла стартовую четверть и весь оставшийся матч догоняла дерзких оппоненток, но так и не нагнала, сложив полномочия.
Эти две игры показали, что занятое на групповом этапе место, равно как и роль фаворита, в отдельно взятом матче стоят не больше, чем стакан воды во время потопа. С другой стороны, часть сознания, которая всегда видит этот самый стакан наполовину полным, напоминала про хорошую статистику России в матчах с Грецией и говорила, что наша команда набирает ход. Разгром Черногории в последнем матче предварительного этапа сделал россиянок самой результативной командой этой стадии и позволял рассчитывать на то, что с Грецией мы будем выглядеть не хуже. Но этого не случилось, и Россия пополнила список бывших чемпионов, возвращающихся домой ни с чем.
10 МИНУТ, КОТОРЫЕ ПОТРЯСЛИ РОССИЮ
Пожалуй, главное, что нужно знать об этом матче — сборная Греции выиграла третью четверть со счетом 22:4. Причем по ходу россиянки дали соперницам набрать 14 очков подряд. Казалось, что у нас на глазах ожил кошмар середины матча с Бельгией — Греция забивала все подряд, не замечая российской обороны, тогда как наши порой не знали, что делать с мячом, который упорно не идет в корзину, действовали шаблонно, без выдумки, наступая на старые грабли.
К чести Александра Васина и его команды, они не опустили рук, старались, в четвертой 10-минутке организовали погоню, которая почти достигла успеха. Но только почти — слишком многое было упущено раньше, и иной исход, пожалуй, был бы несправедливым и нелогичным.
Что еще более обидно, Россия уступила команде, которая еще не так давно была дважды обыграна в отборе и вряд ли входит в число европейских грандов. Тогда как россиянки не так давно были безоговорочно сильнейшими на континенте. Когда хотят подчеркнуть превосходство, часто говорят: «Где вы учились, мы преподавали». Так вот, это тот самый случай, когда ученик прилежно занимался и сумел в конкретный момент времени превзойти учителя.
БЕДА, НО НЕ КАТАСТРОФА
В одном старом анекдоте пояснялась разница между понятиями «беда» и «катастрофа». Так вот, случившееся в Чехии для российского женского баскетбола, безусловно, беда. До 2011-го национальная команда шесть раз играла в финалах Евробаскета, а теперь вот уже шесть лет не может включиться в борьбу за медали. Но в то же время далеко не катастрофа, и на то есть аргументы.
Конечно, претензии и игрокам, и тренеру предъявлять можно и даже нужно. Уже упомянутые проблемы с реализацией, а также с конструированием атак, не всегда безупречная тактическая модель, недостаток стабильности. Из четырех встреч с не самыми сильными соперницами Россия выиграла только две.
— Сборная не играла, а работала, — считает глава РФБ Андрей Кириленко. — Девушки были словно роботы. В такой ситуации не может пойти игра. Для этого необходима легкость, благодаря которой можно получать от игры удовольствие. Увы, как раз легкости за 4 матча я не увидел. Старались действовать в нападении четко по схемам. Даже когда можно было принять другое решение, доставляли мяч именно туда, куда было расписано заранее. А ведь другая сторона была открыта — иди и забивай! Команда не играла, а словно преодолевала себя.
Словом, команде явно не хватало цельности. При этом и назвать случившееся полным провалом тоже вряд ли можно. Команда проводила и неплохие отрезки. Откровенно провальными стали лишь роковые 10 минут с Грецией и примерно половина игры с Бельгией. Который, кстати, россиянки вытащили с «-19», перевели в овертайм и там могли победить. Забей Беглова в последней атаке, и сейчас мы бы обсуждали совсем другие вопросы, готовясь к четвертьфиналу.
Помимо удачи, сборной еще не хватило опыта. Команда у Васина достаточно молодая. Многие из тех, кто в ней уже не первый год, не застал тех самых побед, закончившихся в 2011-м. Одним из лидеров нынешнего созыва, например, является Вадеева, отпраздновавшая в Чехии 19-летие. По словам Кириленко, сейчас мы наблюдаем рождение команды, которая будет защищать честь страны в будущем.
Поэтому очень важно давать возможность приобрести этот международный опыт таким игрокам, как Мусина и Левченко, просидевшим в резерве почти весь нынешний чемпионат. И поскорее прервать эту черную полосу. Ведь одним из главных итогов Евробаскета стало то, что сборная России не сумела отобраться на чемпионат мира в Испании и пропустит уже третий крупный турнир мирового уровня подряд после ЧМ-2014 и Олимпиады в Рио. Еще одна подобная неудача приведет к тому, что мы потеряем целое поколение. Этого нужно избежать во что бы то ни стало.
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