Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-worldcup-euro/30148055/
21 июня 2017, 18:44 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | Р-Спорт

Российские баскетболисты уступили голландцам в четвертьфинале чемпионата мира 3×3

МОСКВА, 21 июн — Р-Спорт. Баскетболисты мужской сборной России завершили выступление на чемпионате мира в формате 3×3, который проходит во французском Нанте, уступив в матче ¼ финала команде Нидерландов.

Встреча, прошедшая в среду, завершилась со счетом 15:13 в пользу голландцев. В составе сборной России участие в турнире приняли Илья Александров, Василий Федосов, Дмитрий Крюков и Лео Лагутин.

В полуфинале ЧМ голландцы сыграют в среду со сборной Словении.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира, Европы

Еще 7 новостей  Все новости
19 июня

Красотка Эбигейл: фото 25-летней модели, которая ушла из спорта в кино

«Беспредел, свинство, расизм»: эксперты о проигрыше боксера Ковалева

Футболист, сказавший «русские освободили нас от фашистов, а мы их от ЧМ»