Российские баскетболисты уступили голландцам в четвертьфинале чемпионата мира 3×3
МОСКВА, 21 июн —
Р-Спорт. Баскетболисты мужской сборной России завершили выступление на чемпионате мира в формате 3×3, который проходит во французском Нанте, уступив в матче ¼ финала команде Нидерландов.
Встреча, прошедшая в среду, завершилась со счетом 15:13 в пользу голландцев. В составе сборной России участие в турнире приняли Илья Александров, Василий Федосов, Дмитрий Крюков и Лео Лагутин.
В полуфинале ЧМ голландцы сыграют в среду со сборной Словении.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter