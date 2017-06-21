Российские баскетболисты уступили голландцам в четвертьфинале чемпионата мира 3×3

Встреча, прошедшая в среду, завершилась со счетом 15:13 в пользу голландцев. В составе сборной России участие в турнире приняли Илья Александров, Василий Федосов, Дмитрий Крюков и Лео Лагутин.

В полуфинале ЧМ голландцы сыграют в среду со сборной Словении.