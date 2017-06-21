Гомельский: Неудача россиянок на ЧЕ по баскетболу вызывает разочарование и досаду

Российские баскетболистки во вторник проиграли со счетом 58:62 гречанкам в квалификации в четвертьфинал чемпионата Европы в Чехии. После данного поражения женская сборная России не смогла пробиться в четвертьфинал Евробаскета и, следовательно, пропустит чемпионат мира 2018 года.

«Разочарование и досада — другие слова сейчас мне подобрать очень трудно, — сказал по телефону Гомельский. — И мне сейчас больше всего жаль именно девчонок. Очень досадно, что так произошло, и я не хотел бы вдаваться в подробности того, что случилось в Чехии. Потому что ситуацию надо разбирать очень глубоко, и мне не хотелось бы сейчас выступать в качестве профессора».

«Вы знаете, в этом году исполняется 25 лет с момента победы нашей женской сборной на Олимпийских играх в Барселоне, — продолжил собеседник агентства. — Я думал, что в настоящее время женский баскетбол выйдет на ведущие позиции быстрее, чем мужской. Но сейчас надо быть большим оптимистом, чтобы предсказать, когда подобное произойдет в следующий раз».

На Олимпийских играх 1992 года Объединенная сборная республик бывшего СССР (за исключением Эстонии, Латвии и Литвы) завоевала золотые медали. При этом в полуфинале команда обыграла сборную США, для которой поражение стало всего лишь третьим в истории выступления на Олимпиадах (и первым с 1976 года).