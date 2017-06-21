Баскетболистке Осиповой обидно, что на ЧЕ россиянки проиграли слабым командам

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Сборная России проиграла команде Греции в квалификации за выход в ¼ финала турнира в Чехии со счетом 58:62. Таким образом, россиянки не попали на чемпионат мира 2018 года.

«Конечно, я расстроилась. На мой взгляд, команды были там довольно легкие, не было ряда основных игроков. Печально», — сказала она.

Осипова готовилась в составе национальной команды к чемпионату Европы, но в конце мая покинула сборную, поскольку не проходила в состав.

«По поводу карьеры в сборной могу сказать, что сейчас все зависит от здоровья, в настоящий момент залечиваю колено. Мимо чемпионата мира мы пролетаем, а это еще минус год», — отметила баскетболистка.