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21 июня 2017, 11:33 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | ТАСС

Баскетболистке Осиповой обидно, что на ЧЕ россиянки проиграли слабым командам

МОСКВА, 21 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Поражение российских баскетболисток на чемпионате Европы обидно, поскольку на турнире в составах команд-соперниц не выступал ряд ведущих игроков. Такое мнение ТАСС высказала двукратный бронзовый призер Олимпийских игр, двукратный серебряный призер чемпионата мира и трехкратный чемпион Европы Ирина Осипова.

Осипова отметила что в составе соперников не было ряда основных игроков. Увеличить
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Сборная России проиграла команде Греции в квалификации за выход в ¼ финала турнира в Чехии со счетом 58:62. Таким образом, россиянки не попали на чемпионат мира 2018 года.

«Конечно, я расстроилась. На мой взгляд, команды были там довольно легкие, не было ряда основных игроков. Печально», — сказала она.

Осипова готовилась в составе национальной команды к чемпионату Европы, но в конце мая покинула сборную, поскольку не проходила в состав.

«По поводу карьеры в сборной могу сказать, что сейчас все зависит от здоровья, в настоящий момент залечиваю колено. Мимо чемпионата мира мы пролетаем, а это еще минус год», — отметила баскетболистка.
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