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21 июня 2017, 9:16 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | БЕЛТА

Латвийские баскетболистки выбили из борьбы за награды чемпионата Европы сербок

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На женском Евробаскете в Чехии определились все участники четвертьфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победительницы прошлого континентального первенства — баскетболистки сборной Сербии сложили свои полномочия неожиданно уступив в 1/8 финала команде Латвии — 70:75. В четвертьфинале латвийская дружина сыграет с обладательницами бронзы ЧЕ-2015 — испанками. Увеличить
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Победительницы прошлого континентального первенства — баскетболистки сборной Сербии сложили свои полномочия, неожиданно уступив в 1/8 финала команде Латвии — 70:75. В четвертьфинале латвийская дружина сыграет с обладательницами бронзы ЧЕ-2015 — испанками.

Команда Словакии уверенно переиграла украинок — 82:68 и в поединке за выход в полуфинал встретится с вице-чемпионом Европы — сборной Франции.

Сборная России не сумела пробиться в четвертьфинал, уступив баскетболисткам Греции со счетом 58:62. В ¼ финала гречанки сыграют с бельгийской командой.

Матчи четвертьфинальной стадии пройдут 22 июня, полуфиналы состоятся 24 июня. Решающий поединок за золото и матч за бронзовые награды пройдут 25 июня в Праге.
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