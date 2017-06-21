Латвийские баскетболистки выбили из борьбы за награды чемпионата Европы сербок
21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На женском Евробаскете в Чехии определились все участники четвертьфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Победительницы прошлого континентального первенства — баскетболистки сборной Сербии сложили свои полномочия, неожиданно уступив в 1/8 финала команде Латвии — 70:75. В четвертьфинале латвийская дружина сыграет с обладательницами бронзы ЧЕ-2015 — испанками.
Команда Словакии уверенно переиграла украинок — 82:68 и в поединке за выход в полуфинал встретится с
Сборная России не сумела пробиться в четвертьфинал, уступив баскетболисткам Греции со счетом 58:62. В ¼ финала гречанки сыграют с бельгийской командой.
Матчи четвертьфинальной стадии пройдут 22 июня, полуфиналы состоятся 24 июня. Решающий поединок за золото и матч за бронзовые награды пройдут 25 июня в Праге.
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