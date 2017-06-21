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21 июня 2017, 0:15 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | ТАСС

Женская сборная России по баскетболу не смогла выйти в четвертьфинал чемпионата Европы

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Женская сборная России проиграла команде Греции со счетом 58:62 в квалификационном матче и не вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по баскетболу в Чехии. Также россиянки лишились шансов выступить на чемпионате мира, который пройдет в Испании в 2018 году.

Россиянки проиграли гречанкам лишившись и путевки на чемпионат мира который пройдет в Испании в 2018 году. Увеличить
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На мировое первенство квалифицируются первые пять команд чемпионата Европы, не считая сборной страны, которая примет турнир. Женская сборная России второй раз подряд не выступит на чемпионате мира.

В четвертьфинале сборная Греции сыграет с командой Турции. Матч состоится 22 июня. В других четвертьфиналах сборная Испании встретится с командой Латвии, бельгийки сыграют с итальянками, француженки — с представительницами Словакии.

Чемпионат Европы по баскетболу среди женщин завершится 27 июня.
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