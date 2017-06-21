Женская сборная России по баскетболу не смогла выйти в четвертьфинал чемпионата Европы

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

На мировое первенство квалифицируются первые пять команд чемпионата Европы, не считая сборной страны, которая примет турнир. Женская сборная России второй раз подряд не выступит на чемпионате мира.

В четвертьфинале сборная Греции сыграет с командой Турции. Матч состоится 22 июня. В других четвертьфиналах сборная Испании встретится с командой Латвии, бельгийки сыграют с итальянками, француженки — с представительницами Словакии.

Чемпионат Европы по баскетболу среди женщин завершится 27 июня.