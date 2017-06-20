Женская сборная России вышла в плей-офф Кубка мира по баскетболу 3×3
МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Женская сборная России пробилась в
плей-офф Кубка мира по баскетболу в формате 3×3, который проходит во французском Нанте.
В четвертый игровой день Кубка мира россиянки провели два матча. В первой игре сборная России в составе Татьяны Петрушиной, Александры Столяр, Анастасии Логуновой, Анны Лешковцевой победила команду Киргизии со счетом 22:4, во второй — выиграла у сборной Германии (20:7). На групповом этапе сборная России одержала четыре победы в четырех матчах.
В турнирной таблице группы А россиянки заняли первое место, второй стала сборная Венгрии. В
Ранее в
Международный олимпийский комитет на заседании исполкома организации 9 июня принял решение включить в программу летних Олимпийских игр 2020 года 16 новых дисциплин, в том числе мужские и женские соревнования по баскетболу в формате 3×3.
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