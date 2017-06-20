Сборная России в последнем матче группового этапа проходящего в Чехии Евробаскета разгромила соперниц из Черногории, но все равно стала второй в квартете D и не миновала первого раунда плей-офф.

Собственно, что россиянки лишились шансов на первое место, стало известно еще до начала их заключительной игры на предварительной стадии. Помочь команде Александра Васина в дневном матче не сумела Латвия. Прибалтийская сборная, которая при определенных, но не слишком вероятных раскладах еще сама могла претендовать на прямой выход в четвертьфинал, перед последней четвертью выигрывала у неожиданных лидеров группы бельгиек «+7». Но в решающей 10-минутке Латвия «встала», позволив соперницам рывком 8:0 себя настичь. А затем Бельгия в третий раз подряд на этом чемпионате оказалась удачливее в концовке. Стало ясно, что России в случае выхода в следующую стадию никак не отвертеться от «лишней» встречи во вторник.

АРИФМЕТИКА ДЛЯ ЧЕРНОГОРИИ.

Как ни удивительно, но в победе Бельгии для россиянок был и положительный момент. Дело в том, что этот исход свел к минимуму надежды Черногории на выход из группы. Ведь балканские баскетболистки во втором туре уступили Латвии с перевесом в 19 очков. И если бы прибалтийская команда выиграла, то для попадания в плей-офф Черногории было бы достаточно победить Россию с любым счетом. Поражение же латвиек перевело шансы черногорок в категорию умозрительных — теперь им необходимо было выигрывать с солидной разницей.

Но ждать, что Черногория сдастся без боя, было бы наивно. Тем более, что соперницы хорошо знакомы — половина команды соперниц имеет опыт выступлений в чемпионате России, а их испанский тренер Роберто Иньигес и поныне возглавляет «Надежду» из Оренбурга. Впрочем, в этот вечер его надежде сбыться было не суждено.

У российских болельщиков был свой интерес — нужно было посмотреть, как команда отреагирует на обидное поражение от Бельгии в овертайме. Есть ли у тренерского штаба возможности для усиления игры и запасные варианты. Может ли сборная в обороне не допускать таких оплошностей, как на протяжении почти трех четвертей предыдущего матча. Возможна ли более широкая ротация состава.

ИГРА БЕЗ СКАМЕЙКИ.

На протяжении трех четвертей матч был совершенно равным. Уже по традиции отдав инициативу соперницам на старте, россиянки нагнали их к концу первой 10-минутки. И с этого момента команды, как эстафетную палочку, начали передавать лидерство друг другу, при этом не отпуская соперниц далеко.

У России, например, в этот раз не было такого заметного преимущества в «краске», как в играх с Латвией и Бельгией. Во многом это связано с тем, что команда большую часть матча провела без основной центровой. Вадеева достаточно быстро нахватала три фола и в целом была не очень эффективна, заметно ограничив свое игровое время. Может, это и к лучшему, ведь она в предыдущей встрече провела на паркете почти 40 минут. Теперь же заметную роль в действиях сборной играли и Виеру, просидевшая в резерве всю игру с Бельгией, и Тихоненко, насобиравшая 12 подборов. И вообще на площадке появились все игроки, включенные в заявку.

Чего, кстати, никак нельзя сказать о Черногории. Соперницы россиянок играли фактически вшестером на протяжении всей встречи. Так, на счету всех баскетболисток скамейки за 40 минут оказалось всего четыре очка. И все — в активе Вучетич. У России, например, запасные набрали 35 очков. Да, очень сложно было сдержать под кольцом Робинсон, ставшую самой результативной в составах обеих команд и показавшую фантастический процент реализации бросков. Да, порой атаки Черногории ставили россиянок в тупик. Но в целом команда справлялась с задачей на игру.

СУТКИ НА РАЗМЫШЛЕНИЯ.

А потом у балканской сборной, по-прежнему обходившейся без сколько-нибудь заметной ротации, просто кончились силы. И, наверное, пришло понимание того, что победить с нужным для продолжения выступлений счетом не получится. Последние шесть с половиной минут матча превратились для Черногории в настоящий кошмар без единого набранного очка. Зато в нем были семь промахов и пять потерь. За это время Россия превратила отрыв «+11» в «+24», безжалостно добив соперника, и так уже сидящего на чемоданах.

Хорошо бы теперь продолжить в таком же духе в матче первого раунда плей-офф с Грецией. Которая, кстати, тоже не может похвастать большой глубиной состава. И которой россиянки незадолго до старта чемпионата Европы проиграли на товарищеском турнире в Патрах. Теперь пришло время взять реванш — или ехать домой гораздо раньше, чем рассчитывали. На подготовку к этому важнейшему матчу у России меньше суток — но на два с половиной часа больше, чем у Греции.

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. Женщины. Групповой турнир. Группа D. ЧЕРНОГОРИЯ — РОССИЯ — 54:78 (18:21, 16:17, 15:19, 5:21). Ч: Робинсон (17 + 8 подборов), Перованович (13), Шкерович (10). Р: Принс (13), Белякова (11), Виеру (10).