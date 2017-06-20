Тренер: Российские баскетболистки мобилизуются по ходу чемпионата Европы
МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Женская сборная России по баскетболу уже вошла в игровой ритм по ходу чемпионата Европы, у команды хороший настрой в преддверии
плей-офф. Об этом заявил главный тренер российской команды Александр Васин, чьи слова приводит пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).
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В понедельник россиянки одержали победу над командой Черногории со счетом 78:54. Сборная России по итогам трех матчей турнира, проходящего в Чехии, заняла второе место на предварительном этапе в группе D и сыграет в квалификационном матче за выход в ¼ финала с командой Греции. Встреча пройдет 20 июня.
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«Те ошибки, которые прощались на групповой стадии, уже никто не простит в
Чемпионат Европы завершится 25 июня.
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