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19 июня 2017, 23:57 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | Спорт-Экспресс

Греция — соперник России в 1/8 финала женского чемпионата Европы

Женская сборная Франции в заключительном матче группового турнира чемпионата Европы победила команду Греции со счетом 70:63.

Женская сборная Франции в заключительном матче группового турнира чемпионата Европы победила команду Греции со счетом 70:63. Увеличить
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Таким образом, определился соперник сборной России по первому раунду плей-офф. Им стала Греция.

Франция заняла первое место в группе C и будет ждать своего соперника сразу на стадии четвертьфинала.
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