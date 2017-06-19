Греция — соперник России в 1/8 финала женского чемпионата Европы
Женская сборная Франции в заключительном матче группового турнира чемпионата Европы победила команду Греции со счетом 70:63.
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Таким образом, определился соперник сборной России по первому раунду
Франция заняла первое место в группе C и будет ждать своего соперника сразу на стадии четвертьфинала.
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