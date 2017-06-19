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19 июня 2017, 21:20 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | ТАСС

Российские баскетболистки обыграли черногорок и стали вторыми в группе на ЧЕ

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. /ТАСС/. Женская сборная России одержала победу над командой Черногории со счетом 78:54 в матче заключительного тура группового этапа чемпионата Европы по баскетболу, который проходит в Чехии.

Россиянки теперь проведут квалификационный матч за право сыграть в <nobr>плей-офф</nobr> соревнований соперник определится позднее. Увеличить
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Самым результативным игроком матча стала центровой сборной Черногории Энджел Робинсон, в ее активе 17 очков. В составе россиянок больше всех очков набрала защитник Эпифания Принс — 13.

В другой встрече группы D сборная Бельгии оказалась сильнее команды Латвии — 62:58. В турнирной таблице бельгийки заняли первое место и напрямую вышли в четвертьфинал турнира. Российская команда заняла второе место, латвийская — третье, черногорские баскетболистки замкнули таблицу. Россиянки проведут квалификационный матч за право сыграть в плей-офф соревнований, соперник определится позднее.

Чемпионат Европы завершится 25 июня.
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