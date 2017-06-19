Российские баскетболистки обыграли черногорок и стали вторыми в группе на ЧЕ
МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. /ТАСС/. Женская сборная России одержала победу над командой Черногории со счетом 78:54 в матче заключительного тура группового этапа чемпионата Европы по баскетболу, который проходит в Чехии.
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Самым результативным игроком матча стала центровой сборной Черногории Энджел Робинсон, в ее активе 17 очков. В составе россиянок больше всех очков набрала защитник Эпифания Принс — 13.
В другой встрече группы D сборная Бельгии оказалась сильнее команды Латвии — 62:58. В турнирной таблице бельгийки заняли первое место и напрямую вышли в четвертьфинал турнира. Российская команда заняла второе место, латвийская — третье, черногорские баскетболистки замкнули таблицу. Россиянки проведут квалификационный матч за право сыграть в
Чемпионат Европы завершится 25 июня.
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