Российские баскетболистки обыграли черногорок и стали вторыми в группе на ЧЕ

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Самым результативным игроком матча стала центровой сборной Черногории Энджел Робинсон, в ее активе 17 очков. В составе россиянок больше всех очков набрала защитник Эпифания Принс — 13.

В другой встрече группы D сборная Бельгии оказалась сильнее команды Латвии — 62:58. В турнирной таблице бельгийки заняли первое место и напрямую вышли в четвертьфинал турнира. Российская команда заняла второе место, латвийская — третье, черногорские баскетболистки замкнули таблицу. Россиянки проведут квалификационный матч за право сыграть в плей-офф соревнований, соперник определится позднее.

Чемпионат Европы завершится 25 июня.