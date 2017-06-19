«Бостон» официально объявил об обмене первого драфт-пика в «Филадельфию»
«Бостон Селтикс» официально подтвердил сделку по обмену первого пика грядущего драфта в «Филадельфия Сиксерс».
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Взамен «Селтикс» получили третий
Пик «Лейкерс» достанется «Бостону», если попадёт в промежуток со второго по пятый номера. Если нет, «Селтикс» получат
Благодаря этой сделке «Бостон» владеет семью
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