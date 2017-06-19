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19 июня 2017, 19:11 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | БЕЛТА

Баскетболистки сборной Беларуси завершили чемпионат Европы поражением от Турции

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки сборной Беларуси неудачно провели заключительный матч предварительного этапа чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В чешском <nobr>Градец-Кралове</nobr> белоруски встречались с командой Турции и уступили со счетом 74:88 (14:20 13:27 11:19 26:22). Самой результативной в составе сборной <span class=error>Беларуси</span> стала <span class=error>Алекс</span> <span class=error>Бентли</span> набравшая 15 очков. Увеличить
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В чешском Градец-Кралове белоруски сегодня встречались с командой Турции и уступили со счетом 74:88 (14:20, 13:27, 11:19, 26:22). Самой результативной в составе сборной Беларуси стала Алекс Бентли, набравшая 15 очков.

До этого команда Натальи Трофимовой проиграла итальянкам — 60:80, словачкам — 59:68 и теперь отправится домой, заняв 4-е место в группе В. На нынешнем чемпионате Европы сборная Беларуси выступала не в оптимальном составе — в Чехии не смогли выступить две ведущие центровые Анастасия Веремеенко и Елена Левченко.

Турецкие баскетболистки заняли первое место в этом квартете и получили прямую путевку в четвертьфинал, команды Италии и Словакии сыграют в 1/8 финала континентального первенства.

Из других предварительных групп путевки в плей-офф уже обеспечили себе сборные Испании, Венгрии, Украины, Франции, Бельгии и Латвии. Остальные участники плей-офф определятся сегодня вечером.

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