Баскетболистки сборной Беларуси завершили чемпионат Европы поражением от Турции
19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки сборной Беларуси неудачно провели заключительный матч предварительного этапа чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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В чешском
До этого команда Натальи Трофимовой проиграла итальянкам — 60:80, словачкам — 59:68 и теперь отправится домой, заняв 4-е место в группе В. На нынешнем чемпионате Европы сборная Беларуси выступала не в оптимальном составе — в Чехии не смогли выступить две ведущие центровые Анастасия Веремеенко и Елена Левченко.
Турецкие баскетболистки заняли первое место в этом квартете и получили прямую путевку в четвертьфинал, команды Италии и Словакии сыграют в 1/8 финала континентального первенства.
Из других предварительных групп путевки в
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