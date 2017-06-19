Баскетболистки сборной Беларуси завершили чемпионат Европы поражением от Турции

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В чешском Градец-Кралове белоруски сегодня встречались с командой Турции и уступили со счетом 74:88 (14:20, 13:27, 11:19, 26:22). Самой результативной в составе сборной Беларуси стала Алекс Бентли, набравшая 15 очков.

До этого команда Натальи Трофимовой проиграла итальянкам — 60:80, словачкам — 59:68 и теперь отправится домой, заняв 4-е место в группе В. На нынешнем чемпионате Европы сборная Беларуси выступала не в оптимальном составе — в Чехии не смогли выступить две ведущие центровые Анастасия Веремеенко и Елена Левченко.

Турецкие баскетболистки заняли первое место в этом квартете и получили прямую путевку в четвертьфинал, команды Италии и Словакии сыграют в 1/8 финала континентального первенства.