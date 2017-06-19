Женская сборная Украины по баскетболу одержала вторую победу на Евро-2017
Женская сборная Украины по баскетболу одержала вторую победу в финальной части чемпионата Европы, который проходит в Чехии.
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Практически весь матч прошел под знаком преимущества украинской сборной, которая была сильнее в каждой из первых трех четвертей. Подопечные Владимира Холопова одержали победу со счетом 84:72 (24:18, 23:12, 20:17, 17:25).
Самым результативным игроком в составе украинской команды стала Таисия Удоденко, набравшая 22 очка и совершившая 9 подборов.
Таким образом, в группе А украинки заняли второе место. Завтра «сине-желтых» ожидает матч первого раунда
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