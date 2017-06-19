Женская сборная Украины по баскетболу одержала вторую победу на Евро-2017

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В Градец-Кралове украинки провели завершающий поединок в группе А, в котором боролись с венгерками за второе место в квартете, дающее право получить в соперники более слабую команду на следующем этапе плей-офф.

Практически весь матч прошел под знаком преимущества украинской сборной, которая была сильнее в каждой из первых трех четвертей. Подопечные Владимира Холопова одержали победу со счетом 84:72 (24:18, 23:12, 20:17, 17:25).

Самым результативным игроком в составе украинской команды стала Таисия Удоденко, набравшая 22 очка и совершившая 9 подборов.