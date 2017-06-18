Баскетболистки Турции обыграли Италию на ЧЕ в Чехии

Обе команды выступают в одной группе B с белорусками. Исход встречи Италии и Турции негативно сказался на перспективах команды Натальи Трофимовой продолжить выступление на турнире.

Женская сборная Беларуси по баскетболу в группе B ранее потерпела два поражения от Италии 60:80 и Словакии 59:68 и утратила шансы подняться выше четвертого места и выйти в плей-офф чемпионата.

Женская сборная Беларуси по баскетболу проиграла Словакии на ЧЕ в ЧехииТурнирное положение в группе В: 1. Словакия — 3 очка (2 матча). 2. Италия — 2 (1). 3. Турция — 2 (1). 4. Беларусь — 2 (2).

Турнирное положение группы В: Турция — 4 (2), Италия — 3 (2), Словакия — 3 (2), Беларусь — 2 (2).

В заключительном матче турнира 19 июня сборная Беларуси сыграет с турчанками. Матч начнется в 16.00.