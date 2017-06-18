Россия проиграла Сербии на чемпионате мира по баскетболу 3×3

После победы над Пуэрто-Рико россиянам предстояло встретиться с чемпионами мира — Сербией. Невзирая на плотную борьбу, обыграть фаворитов команда России не смогла — поражение 17:20.

Завтра мужская сборная получит день отдыха, а уже 19 июня ей предстоит провести матчи с Египтом и Андоррой, в случае успеха Россия квалифицируется в ¼ финала турнира.

Завтра же свой путь на турнире начнёт женская сборная. Россиянок ожидают матчи с командами Казахстана и Венгрии.