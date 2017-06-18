Россия проиграла Сербии на чемпионате мира по баскетболу 3×3
Сборная России по баскетболу формата 3×3 провела свой второй поединок на чемпионате мира.
После победы над
Завтра мужская сборная получит день отдыха, а уже 19 июня ей предстоит провести матчи с Египтом и Андоррой, в случае успеха Россия квалифицируется в ¼ финала турнира.
Завтра же свой путь на турнире начнёт женская сборная. Россиянок ожидают матчи с командами Казахстана и Венгрии.
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