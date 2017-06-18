Испания победила Украину, Турция обыграла Италию на женском чемпионате Европы
Состоялись матчи группового турнира женского чемпионата Европы.
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Чемпионат Европы
Женщины
Группа A
Чехия — Венгрия — 70:74 (20:24, 18:14, 12:17, 20:19).
Испания — Украина — 76:54 (13:15, 22:19, 20:9, 21:11).
Группа C
Франция — Сербия — 73:57 (15:19, 18:15, 19:9, 21:14).
Греция — Словения — 56:59 (14:12, 19:11, 14:21, 9:15).
Группа B
Италия — Турция — 53:54 (17:12, 13:18, 12:15, 11:9).
Словакия — Белоруссия — 68:59 (15:16, 17:17, 19:11, 17:15).
Группа D
Черногория — Латвия — 55:76 (23:15, 14:23, 12:14, 6:24).
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