Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-worldcup-euro/30107385/
18 июня 2017, 0:21 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | Спорт-Экспресс

Испания победила Украину, Турция обыграла Италию на женском чемпионате Европы

Состоялись матчи группового турнира женского чемпионата Европы.

Состоялись матчи группового турнира женского чемпионата Европы. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Чемпионат Европы

Женщины

Группа A

Чехия — Венгрия — 70:74 (20:24, 18:14, 12:17, 20:19).

Испания — Украина — 76:54 (13:15, 22:19, 20:9, 21:11).

Группа C

Франция — Сербия — 73:57 (15:19, 18:15, 19:9, 21:14).

Греция — Словения — 56:59 (14:12, 19:11, 14:21, 9:15).

Группа B

Италия — Турция — 53:54 (17:12, 13:18, 12:15, 11:9).

Словакия — Белоруссия — 68:59 (15:16, 17:17, 19:11, 17:15).

Группа D

Черногория — Латвия — 55:76 (23:15, 14:23, 12:14, 6:24).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира, Европы

Сборная России: один к одному

Сборная России: один к одному

На старте чемпионата Европы женская сборная России одержала победу над Латвией в первом матче, а для досрочного выхода в плей-офф нашим девушкам не хватило одного точного броска во втором.
Еще 7 новостей  Все новости
16 июня

Криштиану Роналду уходит из "Реала". Объявлена и причина

"Зенит" должен был возглавить не Манчини

Первая бомба межсезонья НХЛ