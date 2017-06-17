Сборная России: один к одному

Несмотря на поражение от Бельгии, россиянки сохранили неплохие шансы на то, чтобы в итоге занять первое место в группе D. Оно дает возможность попасть напрямую в четвертьфинал, минуя стыковые матчи.

ЛАТВИЯ — РОССИЯ — 59:71 (17:12, 7:22, 19:19, 16:18)

Л: Бабкина (20). Стейнберга (15).

Р: Принс (19 + 9 подборов), Вадеева (15 + 12 подборов). Белякова (12).

РОССИЯ — БЕЛЬГИЯ — 75:76 ОТ (15:29, 17:17, 17:15, 19:7, 7:8)

Р: Принс (17 + 8 подборов), Вадеева (16 + 14 подборов), Белякова (14).

Б: Мессеман (23), Воутерс (20 + 9 подборов), К. Местдаг (16).

ПРИБАЛТИЙСКИЙ ДЕБЮТ

Начинать Евробаскет России выпало матчем против крепкой и неуступчивой, но далеко не звездной сборной Латвии. И достаточно неожиданно прибалтийская команда лучше проявила себя в дебюте, выиграв первую четверть с перевесом в пять очков. После этого россиянки собрались и выдали отличную 10-минутку, набрав на 10 очков больше, чем в первой, а пропустив на 10 меньше. Команда Александра Васина сначала молниеносно отыгралась с «-7», а затем «засушила» соперниц в концовке первой половины и самом начале второй совершив рывок 15:0.

Этот отрезок и предрешил судьбу встречи, хотя Латвия сдаваться не собиралась и не раз подбиралась на опасное расстояние. Но сборная России здорово выглядела в обороне, не давая соперницам свободно атаковать кольцо. Благодаря Вадеевой, которая в итоге оформила дабл-дабл, у россиянок по ходу всей игры было заметное преимущество в «краске», а когда латвийки в очередной раз сократили отставание до «-5», пять очков подряд набрала Принс, после чего «трешку» забила Белякова. Эти три баскетболистки и внесли решающий вклад в победу, забив две трети от общего количества мячей, влетевших в корзину оппоненток. Но это, равно как и распределение игрового времени, заставляло задаться вопросом, насколько широко тренерский штаб при необходимости может включить ротацию.

В первом же матче группы случилась небольшая сенсация — сборная Бельгии, которая в этом квартете считалась если не аутсайдером, то наименее вероятным претендентом на первое место из всех четырех команд, обыграла соперниц из Черногории. В этом им помогла ударно проведенная первая четверть — получив преимущество в 12 очков, бельгийки проиграли три следующих 10-минутки, но победу удержали, 66:64.

БЕЛЬГИЙСКОЕ ИСПЫТАНИЕ

Этот результат вполне мог насторожить российскую сборную, которая с Бельгией должна была играть во втором туре. Но, видимо, этого не произошло. К тому же команды не так давно встречались на товарищеском турнире в Италии, и там Россия достаточно легко взяла верх. Тогда бельгийки предъявили свои козыри — стабильные попадания с периметра, неплохое командное взаимодействие. А ведь в той встрече не участвовали два их лидера, разыгрывающая УГМК Мессеман и суперветеран Воутерс.

Они и стали главными действующими лицами того, что творилось на площадке в первой половине встречи и начале второй. И надо сказать, что ничего приятного для сборной России в эти минуты не происходило. Во-первых, куда-то испарилась уверенная игра в защите. Соперницы раз за разом вскрывали оборону россиянок, к тому же атакуя с какой-то запредельной эффективностью — процент реализации бросков с игры у них был под 70.

А у России впереди, напротив, нее ладилось ничего, девушки раз за разом сбивались на индивидуальные действия и бросали из неудобных положений. Например, за две четверти у команды набралось всего три результативные передачи. К тому же подтвердились опасения насчет ширины скамейки — сборная провела сверхнапряженный матч фактически всемером. Мусина, Черепанова, Виеру и Левченко ни разу не появились на площадке, а Жедик после неудачного начала села на скамейку и так с нее больше и не поднялась.

Набросав России 29 очков только за первую четверть, бельгийки, как и в первом матче, включили круиз-контроль и стали пытаться управлять ходом игры. И отставание россиянок оставалось прежним, игра все так же не блистала красками — к перерыву они уступали «-14». А по ходу третьей четверти преимущество Бельгии выросло и до 19 очков, и вот тут у Мессеман и компании сели батарейки и сборная России бросилась в погоню. Рывок 10:0 съел половину бельгийского гандикапа и дал надежду на благополучный исход матча. А в четвертой четверти Бельгия и вовсе перестала попадать в кольцо — было видно, что команда очень устала и сражается из последних сил. Но и у россиянок, которые не использовали всю глубину скамейки, запасы энергии были небезграничны. В середине четверти обе команды почти три минуты не могли изменить счет на табло.

Какими-то невероятными усилиями Россия на последних минутах все-таки сравняла счет, но при этом потеряла из-за перебора фолов Майгу. Тихоненко за пять секунд до конца перевела игру в овертайм, но в дополнительное время стало еще тяжелее. И россиянки, и их оппонентки совершили немало ошибок — в итоге удача второй раз подряд улыбнулась Бельгии.

Теперь сборная России после дня отдыха завершит групповой раунд матчем с Черногорией, которая в субботу уступила Латвии — 55:76. Команде Васина нужно побеждать и надеяться, что Бельгия исчерпала свой лимит везения и проиграет Латвии. Победа прибалтийской команды вполне может отправить Россию на первое место в группе.