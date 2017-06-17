Сборная России: один к одному
На старте чемпионата Европы женская сборная России одержала победу над Латвией в первом матче, а для досрочного выхода в
плей-офф нашим девушкам не хватило одного точного броска во втором.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Несмотря на поражение от Бельгии, россиянки сохранили неплохие шансы на то, чтобы в итоге занять первое место в группе D. Оно дает возможность попасть напрямую в четвертьфинал, минуя стыковые матчи.
ЛАТВИЯ — РОССИЯ — 59:71 (17:12, 7:22, 19:19, 16:18)
Л: Бабкина (20). Стейнберга (15).
Р: Принс (19 + 9 подборов), Вадеева (15 + 12 подборов). Белякова (12).
РОССИЯ — БЕЛЬГИЯ — 75:76 ОТ (15:29, 17:17, 17:15, 19:7, 7:8)
Р: Принс (17 + 8 подборов), Вадеева (16 + 14 подборов), Белякова (14).
Б: Мессеман (23), Воутерс (20 + 9 подборов), К. Местдаг (16).
ПРИБАЛТИЙСКИЙ ДЕБЮТ
Начинать Евробаскет России выпало матчем против крепкой и неуступчивой, но далеко не звездной сборной Латвии. И достаточно неожиданно прибалтийская команда лучше проявила себя в дебюте, выиграв первую четверть с перевесом в пять очков. После этого россиянки собрались и выдали отличную 10-минутку, набрав на 10 очков больше, чем в первой, а пропустив на 10 меньше. Команда Александра Васина сначала молниеносно отыгралась с «-7», а затем «засушила» соперниц в концовке первой половины и самом начале второй совершив рывок 15:0.
Этот отрезок и предрешил судьбу встречи, хотя Латвия сдаваться не собиралась и не раз подбиралась на опасное расстояние. Но сборная России здорово выглядела в обороне, не давая соперницам свободно атаковать кольцо. Благодаря Вадеевой, которая в итоге оформила
В первом же матче группы случилась небольшая сенсация — сборная Бельгии, которая в этом квартете считалась если не аутсайдером, то наименее вероятным претендентом на первое место из всех четырех команд, обыграла соперниц из Черногории. В этом им помогла ударно проведенная первая четверть — получив преимущество в 12 очков, бельгийки проиграли три следующих 10-минутки, но победу удержали, 66:64.
БЕЛЬГИЙСКОЕ ИСПЫТАНИЕ
Этот результат вполне мог насторожить российскую сборную, которая с Бельгией должна была играть во втором туре. Но, видимо, этого не произошло. К тому же команды не так давно встречались на товарищеском турнире в Италии, и там Россия достаточно легко взяла верх. Тогда бельгийки предъявили свои козыри — стабильные попадания с периметра, неплохое командное взаимодействие. А ведь в той встрече не участвовали два их лидера, разыгрывающая УГМК Мессеман и суперветеран Воутерс.
Они и стали главными действующими лицами того, что творилось на площадке в первой половине встречи и начале второй. И надо сказать, что ничего приятного для сборной России в эти минуты не происходило.
А у России впереди, напротив, нее ладилось ничего, девушки раз за разом сбивались на индивидуальные действия и бросали из неудобных положений. Например, за две четверти у команды набралось всего три результативные передачи. К тому же подтвердились опасения насчет ширины скамейки — сборная провела сверхнапряженный матч фактически всемером. Мусина, Черепанова, Виеру и Левченко ни разу не появились на площадке, а Жедик после неудачного начала села на скамейку и так с нее больше и не поднялась.
Набросав России 29 очков только за первую четверть, бельгийки, как и в первом матче, включили
Теперь сборная России после дня отдыха завершит групповой раунд матчем с Черногорией, которая в субботу уступила Латвии — 55:76. Команде Васина нужно побеждать и надеяться, что Бельгия исчерпала свой лимит везения и проиграет Латвии. Победа прибалтийской команды вполне может отправить Россию на первое место в группе.
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