Российские баскетболистки проиграли бельгийкам в матче чемпионата Европы

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Самым результативным игроком матча стала центровой сборной Бельгии Эмма Миссеман, в ее активе 23 очка. В составе россиянок больше всех очков набрала защитник Эпифания Принс — 17.

В другой встрече группы D сборная Латвии оказалась сильнее команды Черногории — 76:55. В следующем матче российская команда 19 июня сыграет со сборной Черногории. В турнирной таблице после двух туров лидирует сборная Бельгии, одержавшая в двух матчах две победы, российская команда делит второе место со сборной Латвии, черногорские баскетболистки замыкают таблицу.