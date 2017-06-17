Баскетболистки сборной Франции обыграли команду Словении на чемпионате Европы-2017

Встреча группы С, прошедшая в пятницу, завершилась победой француженок со счетом 70:68 (18:9, 16:24, 14:15, 22:20). Самой результативной в составе сборной Франции стала Элена Сиак, на счету которой 16 очков. У словенок 18 очков набрала Ника Барич.

В другом матче квартета С действующие чемпионки сербки уступили сборной Греции со счетом 60:69 (11:19, 19:16, 21:18, 9:16).

В группе D, где выступает сборная России, баскетболистки Бельгии нанесли поражение команде Черногории — 66:64 (25:13, 15:18, 12:15, 14:18).

Результаты других матчей игрового дня:

Группа А Украина — Чехия — 59:47 (24:13, 18:10, 4:10, 13:14),

Группа А Венгрия — Испания — 48:62 (8:18, 13:12, 10:13, 17:19),

Группа В Белоруссия — Италия — 60:80 (16:18, 12:20, 12:26, 20:16),

Группа В Турция — Словакия — 69:58 (26:18, 19:15, 11:12, 13:13).