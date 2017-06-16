Российские баскетболистки с победы над сборной Латвии стартовали на чемпионате Европы

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Самым результативным игроком матча стала защитник сборной Латвии Элина Бабкина, в ее активе 20 очков. В составе россиянок больше всех очков набрала защитник Эпифания Принс — 19.

В другой встрече группы D сборная Бельгии оказалась сильнее команды Черногории — 66:64. В следующем матче российская команда 17 июня сыграет с бельгийками.