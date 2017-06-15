Европа ждет. Сборная России готова к старту женского ЧЕ

ВОЗРОДИТЬ ТРАДИЦИИ

С 2011 года, когда сборная России в Польше стала чемпионом, обыграв в финале Турцию, особых поводов для радости у наших болельщиков не возникало. Через два года россиянки в статусе действующих обладательниц титула с треском провалились во Франции, заняв последнее место в группе и итоговое 13-е из 16 команд. А в 2015-м, когда турнир принимали Венгрия и Румыния, команда Анатолия Мышкина проиграла четвертьфинал француженкам, а затем в матче за пятое место уступила той же Турции и лишилась шансов сыграть на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

А ведь когда-то сборная СССР царствовала на чемпионатах Европы почти безраздельно. Первое континентальное первенство прошло в 1938 году без ее участия. Но когда соревнования возобновились после Второй мировой, из 22 последующих турниров советские баскетболистки выиграли 21, и еще раз стали вторыми. Красная машина с хоккеистами на борту на фоне таких успехов кажется детским трехколесным велосипедом. Да и после развала Союза на 12 Евробаскетах трижды чемпионками становились россиянки и еще по разу — сборные Украины и Литвы. Поэтому даже два подряд неудачных старта пока воспринимаются как совпадение. Которое очень не хочется превращать в закономерность.

МЕСЯЦ НА ПОДГОТОВКУ

После предыдущего фиаско на континентальном уровне сборную России осенью 2015-го возглавил Александр Васин. Этот специалист был ассистентом Бориса Соколовского на Евробаскете-2011. Под руководством Васина команда отобралась на нынешний турнир и уже с 8 мая начала к нему готовиться. Россиянки провели сборы в Новогорске и Сочи, а также сыграли восемь товарищеских матчей.

Женские сборные вообще играют не так часто — например, за полтора года после назначения Васина российская команда провела шесть встреч. И это при том, что любая баскетболистка скажет, что лучше играть, чем тренироваться. Каждый контрольный матч при таком графике приобретает большое значение — помогает сыграться, опробовать различные тактические варианты, оценить потенциал команды. Тем более приятно, что из восьми контрольных игр сборная Васина выиграла семь. При том, что в соперницах у нее были сплошь конкуренты по будущему чемпионату Европы. Пусть и не все из них относятся к претендентам на высокие места. Россиянки на турнире в Италии уверенно обыграли Венгрию, Бельгию и хозяек площадки, затем дважды в Москве победили Турцию, а на соревнованиях в Греции оказались сильнее Украины и Белоруссии, уступив только местной сборной. Таким образом, из 14 матчей под началом Васина Россия выиграла 13.

И ЧЕТЫРЕ ДНЯ НА ГРУППОВОЙ ТУРНИР

Эти встречи, помимо прочего, помогли определить окончательный состав. Подготовку к турниру начинали 18 баскетболисток, к которым по ходу сборов присоединилась приехавшая из США Эпифания Принс. В итоговую заявку попали 12, причем семеро из них выступали на предыдущем чемпионате Европы. Из тех, кто остается дома, стоит выделить опытнейшую Елену Осипову — она пропустила сезон из-за рождения ребенка и не успела набрать оптимальные кондиции, а также Татьяну Видмер и Анастасию Логунову, которые получили травмы по ходу подготовки.

Лидерами же обновленной команды призваны стать титулованный форвард Евгения Белякова, которая может похвастать чемпионскими титулами как в Европе, так и в женской НБА. А также центровая Мария Вадеева, которую Васин знает с 16 лет по совместной работе в клубе «Спарта энд К», MVP Евробаскета-2011 Елена Кириллова и уже упомянутая натурализованная американка Принс.

Оставшимся 12 игрокам предстоит нелегкое испытание — на групповом этапе команде предстоит провести три матча за четыре дня. 16 августа соперником России станет сильная команда Латвии, 17-го — игра с Бельгией, которую россиянки обыграли не так давно, а 19-го первый раунд Евробаскета команда Васина закроет встречей с Черногорией.

ЕВРОПА И МИР

После эксперимента с расширением количества команд-участниц до 20 на предыдущем турнире, ФИБА вернулась к более привычному составу из 16 сборных, разбитых на четыре группы. Но при этом формула чемпионата все равно изменилась — в отличие от предыдущих лет, расписанием не предусмотрен второй групповой этап.