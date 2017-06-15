Европа ждет. Сборная России готова к старту женского ЧЕ
В четверг в двух городах Чехии — Праге и
Градец-Кралове — стартует 36-й в истории розыгрыш женского чемпионата Европы по баскетболу. Одним из самых заметных участников турнира станет сборная России, которая прибыла на Евробаскет с твердым намерением восстановить репутацию после двух подряд неудачных выступлений на континентальном уровне.
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ВОЗРОДИТЬ ТРАДИЦИИ
С 2011 года, когда сборная России в Польше стала чемпионом, обыграв в финале Турцию, особых поводов для радости у наших болельщиков не возникало. Через два года россиянки в статусе действующих обладательниц титула с треском провалились во Франции, заняв последнее место в группе и итоговое 13-е из 16 команд. А в 2015-м, когда турнир принимали Венгрия и Румыния, команда Анатолия Мышкина проиграла четвертьфинал француженкам, а затем в матче за пятое место уступила той же Турции и лишилась шансов сыграть на Олимпиаде в
А ведь
МЕСЯЦ НА ПОДГОТОВКУ
После предыдущего фиаско на континентальном уровне сборную России осенью 2015-го возглавил Александр Васин. Этот специалист был ассистентом Бориса Соколовского на Евробаскете-2011. Под руководством Васина команда отобралась на нынешний турнир и уже с 8 мая начала к нему готовиться. Россиянки провели сборы в Новогорске и Сочи, а также сыграли восемь товарищеских матчей.
Женские сборные вообще играют не так часто — например, за полтора года после назначения Васина российская команда провела шесть встреч. И это при том, что любая баскетболистка скажет, что лучше играть, чем тренироваться. Каждый контрольный матч при таком графике приобретает большое значение — помогает сыграться, опробовать различные тактические варианты, оценить потенциал команды. Тем более приятно, что из восьми контрольных игр сборная Васина выиграла семь. При том, что в соперницах у нее были сплошь конкуренты по будущему чемпионату Европы. Пусть и не все из них относятся к претендентам на высокие места. Россиянки на турнире в Италии уверенно обыграли Венгрию, Бельгию и хозяек площадки, затем дважды в Москве победили Турцию, а на соревнованиях в Греции оказались сильнее Украины и Белоруссии, уступив только местной сборной. Таким образом, из 14 матчей под началом Васина Россия выиграла 13.
И ЧЕТЫРЕ ДНЯ НА ГРУППОВОЙ ТУРНИР
Эти встречи, помимо прочего, помогли определить окончательный состав. Подготовку к турниру начинали 18 баскетболисток, к которым по ходу сборов присоединилась приехавшая из США Эпифания Принс. В итоговую заявку попали 12, причем семеро из них выступали на предыдущем чемпионате Европы. Из тех, кто остается дома, стоит выделить опытнейшую Елену Осипову — она пропустила сезон
Лидерами же обновленной команды призваны стать титулованный форвард Евгения Белякова, которая может похвастать чемпионскими титулами как в Европе, так и в женской НБА. А также центровая Мария Вадеева, которую Васин знает с 16 лет по совместной работе в клубе «Спарта энд К», MVP Евробаскета-2011 Елена Кириллова и уже упомянутая натурализованная американка Принс.
Оставшимся 12 игрокам предстоит нелегкое испытание — на групповом этапе команде предстоит провести три матча за четыре дня. 16 августа соперником России станет сильная команда Латвии, 17-го — игра с Бельгией, которую россиянки обыграли не так давно, а 19-го первый раунд Евробаскета команда Васина закроет встречей с Черногорией.
ЕВРОПА И МИР
После эксперимента с расширением количества
Победительницы групп напрямую выйдут в четвертьфинал и получат лишние два дня отдыха. А тем сборным, которые займут на первой стадии вторые и третьи места в квартетах, предстоит сыграть между собой раунд
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