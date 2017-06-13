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https://sport.mail.ru/news/basketball-worldcup-euro/30063745/
13 июня 2017, 22:09 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | ТАСС

Объявлен состав женской сборной России по баскетболу на чемпионат Европы

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Тренерский штаб женской сборной России по баскетболу назвал 12 игроков, которые примут участие в чемпионате Европы. Об этом сообщает Российская федерация баскетбола (РФБ).

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В состав команды вошли: защитники Елена Беглова, Евгения Белякова, Наталья Жедик, Елена Кириллова, Ксения Левченко, Эпифания Принс; форварды Жосселина Майга, Раиса Мусина, Мария Черепанова; центровые Мария Вадеева, Наталья Виеру, Ксения Тихоненко.

Чемпионат Европы по баскетболу пройдет в Чехии с 16 по 27 июня. На групповом этапе сборная России сыграет с командами Латвии, Бельгии и Черногории.
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Новости Чемпионата мира, Европы

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