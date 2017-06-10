Мозгов: Сборная России способна одержать победу на Евробаскете-2017
МОСКВА, 10 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболисты сборной России способны победить на предстоящем чемпионате Европы. Такое мнение ТАСС высказал центровой национальной команды и клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Тимофей Мозгов.
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«У нас талантливая, сильная команда. Если мы подойдем в оптимальном составе, хорошо подготовимся, то способны занять первое место, победить на Евробаскете», — сказал Мозгов.
Чемпионат Европы пройдет с 31 августа по 17 сентября в Стамбуле (Турция), Хельсинки,
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