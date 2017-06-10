Мозгов: Сборная России способна одержать победу на Евробаскете-2017

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«У нас талантливая, сильная команда. Если мы подойдем в оптимальном составе, хорошо подготовимся, то способны занять первое место, победить на Евробаскете», — сказал Мозгов.