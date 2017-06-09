Базаревич: На первом сборе команды РФ будут работать 16 баскетболистов
МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Тренерский штаб сборной России вызовет еще пять баскетболистов на первый сбор команды в рамках подготовки к чемпионату Европы, всего в нем примут участие 16 игроков. Об этом ТАСС сообщил главный тренер мужской национальной команды Сергей Базаревич.
На основной сбор российской команды вызвано 11 игроков. Остальные кандидаты в состав сборной будут отобраны по итогам «Открытого лагеря РФБ», который пройдет
«Конечно, новые лица в национальной команде будут. Мы вызвали 11 человек, а на первом сборе будет 16. Будут люди, которые играют и в финальной серии Единой лиги ВТБ. Плюс начался “Открытый лагерь РФБ”, откуда мы возьмем баскетболистов, которые себя проявят», — сказал Базаревич.
Чемпионат Европы пройдет в 31 августа — 17 сентября в Стамбуле (Турция), Хельсинки (Финляндия),
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