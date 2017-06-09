Базаревич: На первом сборе команды РФ будут работать 16 баскетболистов

На основной сбор российской команды вызвано 11 игроков. Остальные кандидаты в состав сборной будут отобраны по итогам «Открытого лагеря РФБ», который пройдет 8—15 июня . Основной сбор начнется 23 июля.

«Конечно, новые лица в национальной команде будут. Мы вызвали 11 человек, а на первом сборе будет 16. Будут люди, которые играют и в финальной серии Единой лиги ВТБ. Плюс начался “Открытый лагерь РФБ”, откуда мы возьмем баскетболистов, которые себя проявят», — сказал Базаревич.