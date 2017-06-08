Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-worldcup-euro/30023255/
8 июня 2017, 23:25 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | Р-Спорт

Баскетболистки сборной России уступили гречанкам в матче международного турнира

МОСКВА, 8 июн — Р-Спорт. Баскетболистки сборной России потерпели поражение на международном товарищеском турнире в Греции, уступив хозяйкам паркета.

Баскетболистки сборной России потерпели поражение на международном товарищеском турнире в Греции уступив хозяйкам паркета. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, прошедшая в четверг, завершилась со счетом 76:74 (19:17, 23:23, 18:14, 16:20) в пользу греческой команды.

В заключительном матче соревнований россиянки встретятся со сборной Белоруссии в пятницу, 9 июня.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира, Европы

Еще 7 новостей  Все новости
8 июня

Красотка Эбигейл: фото 25-летней модели, которая ушла из спорта в кино

«Этот ад закончился»: гимнастка Дмитриева о разводе с Радуловым

Дзюба: вертолет перевернулся, началась паника, было нечем дышать