Баскетболистки сборной России уступили гречанкам в матче международного турнира
МОСКВА, 8 июн —
Р-Спорт. Баскетболистки сборной России потерпели поражение на международном товарищеском турнире в Греции, уступив хозяйкам паркета.
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Встреча, прошедшая в четверг, завершилась со счетом 76:74 (19:17, 23:23, 18:14, 16:20) в пользу греческой команды.
В заключительном матче соревнований россиянки встретятся со сборной Белоруссии в пятницу, 9 июня.
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