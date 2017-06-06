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6 июня 2017, 9:56 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | ТАСС

Баскетболист «Лейкерс» Мозгов вызван в сборную России для подготовки к ЧЕ-2017

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Тимофей Мозгов вызван на основной сбор команды России для подготовки к чемпионату Европы 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

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В список вошли 11 игроков:

защитники — Евгений Бабурин, Дмитрий Хвостов (оба — «Локомотив-Кубань»), Дмитрий Кулагин, Виталий Фридзон (оба — ЦСКА), Алексей Швед «(«Химки»);.

форварды — Семен Антонов, Андрей Воронцевич, Никита Курбанов (все — ЦСКА), Андрей Зубков («Локомотив-Кубань»), Сергей Карасев («Зенит»);.

центровой — Тимофей Мозгов («Лейкерс», НБА).

Остальные кандидаты в состав сборной России будут отобраны по итогам «Открытого лагеря РФБ», который пройдет 8—15 июня. Основной сбор начинается 23 июля.

Чемпионат Европы пройдет в 31 августа — 17 сентября в Стамбуле (Турция), Хельсинки (Финляндия), Тель-Авиве (Израиль), Клуж-Напоке (Румыния). Россияне проведут все матчи группового раунда в Стамбуле, где сыграют с командами Великобритании, Сербии, Латвии, Турции и Бельгии. Четыре лучшие команды выйдут в плей-офф.
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