Баскетболист «Лейкерс» Мозгов вызван в сборную России для подготовки к ЧЕ-2017
МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Тимофей Мозгов вызван на основной сбор команды России для подготовки к чемпионату Европы 2017 года. Об этом сообщает
пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).
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В список вошли 11 игроков:
защитники — Евгений Бабурин, Дмитрий Хвостов (оба — «Локомотив-Кубань»), Дмитрий Кулагин, Виталий Фридзон (оба — ЦСКА), Алексей Швед «(«Химки»);.
форварды — Семен Антонов, Андрей Воронцевич, Никита Курбанов (все — ЦСКА), Андрей Зубков («Локомотив-Кубань»), Сергей Карасев («Зенит»);.
центровой — Тимофей Мозгов («Лейкерс», НБА).
Остальные кандидаты в состав сборной России будут отобраны по итогам «Открытого лагеря РФБ», который пройдет
Чемпионат Европы пройдет в 31 августа — 17 сентября в Стамбуле (Турция), Хельсинки (Финляндия),
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