Баскетболист «Лейкерс» Мозгов вызван в сборную России для подготовки к ЧЕ-2017

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В список вошли 11 игроков:

защитники — Евгений Бабурин, Дмитрий Хвостов (оба — «Локомотив-Кубань»), Дмитрий Кулагин, Виталий Фридзон (оба — ЦСКА), Алексей Швед «(«Химки»);.

форварды — Семен Антонов, Андрей Воронцевич, Никита Курбанов (все — ЦСКА), Андрей Зубков («Локомотив-Кубань»), Сергей Карасев («Зенит»);.

центровой — Тимофей Мозгов («Лейкерс», НБА).

Остальные кандидаты в состав сборной России будут отобраны по итогам «Открытого лагеря РФБ», который пройдет 8—15 июня . Основной сбор начинается 23 июля.