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20 мая 2017, 13:01 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | ТАСС

Майка Майкла Джордана с ОИ-1984 будет продана на аукционе

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Майка легендарного американского баскетболиста Майкла Джордана, в которой он выступал на Олимпиаде 1984 года в Лос-Анджелесе, будет выставлена на аукцион в июне. Об этом сообщает портал TMZ.com.

Стартовая цена лота составит 10 тысяч. Увеличить
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Стартовая цена лота составит $10 тысяч. На Играх в Лос- Анджелесе американец, выступавший в майке с номером «9», был признан лучшим игроком турнира.

В 2013 году кроссовки Джордана были проданы за $104 тыс. В них защитник «Чикаго» играл против «Юты» в победной финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-1997/98.

Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго» (1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998).
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