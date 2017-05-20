Майка Майкла Джордана с ОИ-1984 будет продана на аукционе
МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Майка легендарного американского баскетболиста Майкла Джордана, в которой он выступал на Олимпиаде 1984 года в
Лос-Анджелесе, будет выставлена на аукцион в июне. Об этом сообщает портал TMZ.com.
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Стартовая цена лота составит $10 тысяч. На Играх в Лос- Анджелесе американец, выступавший в майке с номером «9», был признан лучшим игроком турнира.
В 2013 году кроссовки Джордана были проданы за $104 тыс. В них защитник «Чикаго» играл против «Юты» в победной финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-1997/98.
Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго» (1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998).
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