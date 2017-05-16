Женская сборная Украины по баскетболу определила состав для участия в спаррингах перед Евробаскетом

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Уже завтра украинские девушки отправятся на первые товарищеские матчи в Латвию. А во вторник национальная команда провела открытую тренировку в Пуще-Водице. В занятии приняли участие 13 игроков, которые выполняли различные упражнения под руководством Владимира Холопова и его ассистентов, сообщает официальный сайт ФБУ.

Завтра сборная Украины отправляется на два первых спарринга в рамках подготовки к ЧЕ, которые проведет в Риге против команды Латвии.

На два товарищеских матча в Латвию поедут 12 игроков: Ольга Краевская, Деандра Мосс, Евгения Спитковская, Ольга Яцковец, Таисия Удоденко, Анна Ольховик, Катерина Дорогобузова, Вита Горобец, Дарья Завидная, Виктория Кондусь, Арина Белоцерковская и Татьяна Юркевичюс. Из тех, кто сейчас находится в лагере команды, в Ригу не едут Катерина Добрикова и Анна Зарицкая.

Остальные игроки из первоначальной заявки — Алина Ягупова и Людмила Науменко, ставшие чемпионками Франции в составе «Лилля», Валерия Бережинская, Катерина Рымаренко, Ольга Дубровина и Олеся Малашенко — присоединятся к команде уже после латвийских спаррингов.

Главный тренер сборной Владимир Холопов отметил важность построения сильного коллектива в рамках сборов:

«Наша сила — не в индивидуальности игроков, а в командной работе. Мы должны построить команду как единый механизм, в котором потеря любого игрока не должна сказаться на общем результате. Если нам удастся это сделать, поставить хорошую защиту, мы будем выглядеть как команда… Могу повториться: если сыграем так, как сыграли в гостях против Сербии, нам по силам любые задачи».

Женский Евробаскет-2017 стартует в Чехии 16 июня. Напомним, ранее сайт FIBA назвал сборную Украины одним из главных фаворитов будущего турнира.