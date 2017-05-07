Баскетболисты сборной России сыграют с французами и бельгийцами в отборе к Кубку мира

Россияне попали в группу Е. С 2014 года турнир, который раньше назывался чемпионатом мира, именуется Кубком мира.

Жеребьевка состояла из четырех отдельных этапов, в ходе которых определялись команды — участницы европейской, американской, африканской и азиатской квалификаций.

В жеребьевке приняли участие президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко, шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Скотти Пиппен, баскетболист сборной Китая И Цзяньлянь и член Зала славы Международной федерации баскетбола австралиец Эндрю Грейз.

Квалификационный турнир Кубка мира 2019 года будет проходить с ноября 2017-го по февраль 2019 года. Финальный турнир пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября 2019 года.