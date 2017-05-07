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7 мая 2017, 8:35 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | Р-Спорт

Кириленко примет участие в жеребьевке отборочного турнира Кубка мира-2019

МОСКВА, 7 мая — Р-Спорт. Глава Всероссийской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко примет участие в жеребьевке отборочного турнира Кубка мира-2019, сообщается на официальном сайте Международной федерации баскетбола (FIBA).

Глава Всероссийской федерации баскетбола (<span class=error>РФБ</span>) Андрей Кириленко примет участие в жеребьевке отборочного турнира Кубка мира-2019 сообщается на официальном сайте Международной федерации баскетбола (<span class=error>FIBA</span>). Увеличить
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Церемония жеребьевки пройдет в воскресенье в китайском Гуанчжоу и начнется в 15:00 по московскому времени. Как сообщается, вместе с Кириленко в жеребьевке примут участие китайский баскетболист И Цзяньлянь, звезда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и сборной США 1990-х годов Скотти Пиппен и австралиец Эндрю Гейз.

Кубок мира по баскетболу пройдет в Китае с 31 августа по 14 сентября 2019 года. В финальной части турнира выступят 32 команды.
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Кириленко и Пиппен примут участие в жеребьевке квалификации КМ-2019 по баскетболу

Кириленко и Пиппен примут участие в жеребьевке квалификации КМ-2019 по баскетболу

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко и шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Скотти Пиппен примут участие в жеребьевке квалификационного турнира к Кубку мира 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации баскетбола (FIBA).
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