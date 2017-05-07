Кириленко примет участие в жеребьевке отборочного турнира Кубка мира-2019

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Церемония жеребьевки пройдет в воскресенье в китайском Гуанчжоу и начнется в 15:00 по московскому времени. Как сообщается, вместе с Кириленко в жеребьевке примут участие китайский баскетболист И Цзяньлянь, звезда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и сборной США 1990-х годов Скотти Пиппен и австралиец Эндрю Гейз.

Кубок мира по баскетболу пройдет в Китае с 31 августа по 14 сентября 2019 года. В финальной части турнира выступят 32 команды.