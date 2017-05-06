Кириленко и Пиппен примут участие в жеребьевке квалификации КМ-2019 по баскетболу
МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко и шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Скотти Пиппен примут участие в жеребьевке квалификационного турнира к Кубку мира 2019 года. Об этом сообщает
пресс-служба Международной федерации баскетбола (FIBA).
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Жеребьевка пройдет 7 мая в Гуанчжоу (Китай, провинция Гуандун). Она будет состоять из четырех отдельных этапов, в ходе которой определятся команды — участницы европейской, американской, африканской и азиатской квалификаций.
Кроме Кириленко и Пиппена в жеребьевке примут участие баскетболист сборной Китая И Цзяньлянь и член Зала славы FIBA австралиец Эндрю Грейз.
Квалификационный турнир Кубка мира 2019 года будет проходить с ноября 2017 по февраль 2019 года. Мировое первенство пройдет в Китае в 2019 году с 31 августа по 15 сентября.
Ранее FIBA приняла решение, что в дальнейшем все чемпионаты мира будут носить название «Кубок мира».
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