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3 мая 2017, 15:12 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | БЕЛТА

Кубок мира по баскетболу в 2018 году среди женских команд (U-17) примет Минск

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кубок мира по баскетболу в 2018 году среди женских команд (U-17) примет Минск. Такое решение принято Международной федерацией баскетбольных ассоциаций (ФИБА), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Турнир планируется провести с 30 июня по 8 июля 2018 года. Белорусские баскетболистки сыграют в финальной стадии без отбора на правах хозяев соревнований.

Кубок мира по баскетболу среди девушек до 17 лет проводится с 2010 года. Действующим обладателем почетного титула является сборная Австралии. Трижды в турнире побеждала сборная США.

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