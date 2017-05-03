Кубок мира по баскетболу в 2018 году среди женских команд (U-17) примет Минск
3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кубок мира по баскетболу в 2018 году среди женских команд (U-17) примет Минск. Такое решение принято Международной федерацией баскетбольных ассоциаций (ФИБА), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Турнир планируется провести с 30 июня по 8 июля 2018 года. Белорусские баскетболистки сыграют в финальной стадии без отбора на правах хозяев соревнований.
Кубок мира по баскетболу среди девушек до 17 лет проводится с 2010 года. Действующим обладателем почетного титула является сборная Австралии. Трижды в турнире побеждала сборная США.
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