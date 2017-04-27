Российские баскетболисты проведут девять матчей в рамках подготовки к ЧЕ-2017
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Сборная России по баскетболу проведет девять товарищеских матчей в рамках подготовки к чемпионату Европы 2017 года. Об этом сообщает
пресс-служба Российской федерации баскетбола.
С 24 июля по 2 августа сборная проведет сбор на базе в Новогорске. После этого команда отправится в
«Наверное, полностью оптимальным график назвать нельзя, но мы все сошлись в желании, чтобы команда играла в России, и получилось организовать два турнира — в
Чемпионат Европы пройдет с 31 августа по 17 сентября в Стамбуле, Хельсинки,
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