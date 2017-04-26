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https://sport.mail.ru/news/basketball-worldcup-euro/29555591/
26 апреля 2017, 11:03 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | ТАСС

Баскетболист «Лейкерс» Мозгов вошел в расширенный состав сборной России на ЧЕ

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лейкерс» Тимофей Мозгов включен в расширенный состав сборной России на чемпионат Европы. Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

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Всего в список вошли 27 баскетболистов:

защитники — Дмитрий Кулагин, Михаил Кулагин, Виталий Фридзон (все — ЦСКА, Москва), Евгений Бабурин, Дмитрий Хвостов (оба — «Локомотив-Кубань», Краснодар), Сергей Быков, Максим Колюшкин (оба — «Автодор», Саратов), Вячеслав Зайцев, Алексей Швед (оба — «Химки», Московская область), Иван Стребков («Нижний Новгород»);.

форварды — Семен Антонов, Андрей Воронцевич, Никита Курбанов (все — ЦСКА), Евгений Валиев, Сергей Карасев (оба — «Зенит», Санкт-Петербург), Андрей Зубков, Владимир Ивлев (оба — «Локомотив-Кубань»), Павел Антипов (УНИКС, Казань), Александр Захаров («Иркут», Иркутск), Станислав Ильницкий («Химки»), Владислав Трушкин («Енисей», Красноярск);.

центровые — Петр Губанов («Нижний Новгород»), Артем Клименко (УНИКС), Алан Макиев («Автодор»), Тимофей Мозгов («Лос-Анджелес Лейкерс»), Антон Пушков («Зенит»), Дмитрий Соколов («Химки»).

Чемпионат Европы пройдет в 31 августа — 17 сентября в Стамбуле (Турция), Хельсинки (Финляндия), Тель-Авиве (Израиль), Клуж-Напоке (Румыния). Россияне проведут все матчи группового раунда в Стамбуле, где сыграют с командами Великобритании, Сербии, Латвии, Турции и Бельгии. Четыре лучшие команды выйдут в плей-офф.
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МОСКВА, 24 апр — Р-Спорт. Один из лидеров клуба НБА «Нью-Йорк Никс» Кристапс Порзингис заявил, что выступит в составе сборной Латвии на чемпионате Европы по баскетболу, который пройдет с 31 августа по 17 сентября в Израиле, Румынии, Турции и Финляндии.
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