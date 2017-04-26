Баскетболист «Лейкерс» Мозгов вошел в расширенный состав сборной России на ЧЕ

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Всего в список вошли 27 баскетболистов:

защитники — Дмитрий Кулагин, Михаил Кулагин, Виталий Фридзон (все — ЦСКА, Москва), Евгений Бабурин, Дмитрий Хвостов (оба — «Локомотив-Кубань», Краснодар), Сергей Быков, Максим Колюшкин (оба — «Автодор», Саратов), Вячеслав Зайцев, Алексей Швед (оба — «Химки», Московская область), Иван Стребков («Нижний Новгород»);.

форварды — Семен Антонов, Андрей Воронцевич, Никита Курбанов (все — ЦСКА), Евгений Валиев, Сергей Карасев (оба — «Зенит», Санкт-Петербург), Андрей Зубков, Владимир Ивлев (оба — «Локомотив-Кубань»), Павел Антипов (УНИКС, Казань), Александр Захаров («Иркут», Иркутск), Станислав Ильницкий («Химки»), Владислав Трушкин («Енисей», Красноярск);.

центровые — Петр Губанов («Нижний Новгород»), Артем Клименко (УНИКС), Алан Макиев («Автодор»), Тимофей Мозгов («Лос-Анджелес Лейкерс»), Антон Пушков («Зенит»), Дмитрий Соколов («Химки»).