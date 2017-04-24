Звезда клуба НБА «Нью-Йорк» Порзингис заявил, что сыграет за Латвию на ЧЕ-2017

Сборная Латвии на групповом этапе чемпионата Европы встретится с командами России, Турции, Великобритании, Сербии и Бельгии. Матчи этой группы будут сыграны в Стамбуле.

«Каждое лето играло важную роль в моей карьере. Для меня всегда важно быть готовым к сезону, и я уже приступил к тренировкам. Но я принял решение, что этим летом буду выступать за национальную сборную. Я принял решение по окончании сезона, и я очень рад», — заявил Порзингис, слова которого приводятся на официальном сайте FIBA.

«Решение не было таким уж сложным. Я думал об этом время от времени по ходу всего сезона. Я знаю, что это будет трудное лето, но это поможет мне в будущем. Сейчас все мое внимание будет сосредоточено на сборной, а о подготовке к своему третьему сезону в “Никс” я начну думать ближе к тренировочному лагерю, когда все игры в составе сборной закончатся», — отметил форвард.