Звезда клуба НБА «Нью-Йорк» Порзингис заявил, что сыграет за Латвию на ЧЕ-2017
МОСКВА, 24 апр —
Р-Спорт. Один из лидеров клуба НБА «Нью-Йорк Никс» Кристапс Порзингис заявил, что выступит в составе сборной Латвии на чемпионате Европы по баскетболу, который пройдет с 31 августа по 17 сентября в Израиле, Румынии, Турции и Финляндии.
Сборная Латвии на групповом этапе чемпионата Европы встретится с командами России, Турции, Великобритании, Сербии и Бельгии. Матчи этой группы будут сыграны в Стамбуле.
«Каждое лето играло важную роль в моей карьере. Для меня всегда важно быть готовым к сезону, и я уже приступил к тренировкам. Но я принял решение, что этим летом буду выступать за национальную сборную. Я принял решение по окончании сезона, и я очень рад», — заявил Порзингис, слова которого приводятся на официальном сайте FIBA.
«Решение не было таким уж сложным. Я думал об этом время от времени по ходу всего сезона. Я знаю, что это будет трудное лето, но это поможет мне в будущем. Сейчас все мое внимание будет сосредоточено на сборной, а о подготовке к своему третьему сезону в “Никс” я начну думать ближе к тренировочному лагерю, когда все игры в составе сборной закончатся», — отметил форвард.
Порзингис в нынешнем сезоне провел за «Никс» 66 матчей в регулярном чемпионате НБА, набирая в среднем по 18,1 очка и делая по 7,2 подбора, 2,0
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