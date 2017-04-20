Кириленко: РФБ нужно привлечь 50 млн рублей на подготовку и участие сборных в ЧЕ-2017

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В феврале Кириленко заявил, что РФБ рассчитывает закрыть все свои долги до лета. В октябре 2015 года сообщалось, что долги РФБ составляют 270 миллионов рублей. В апреле Кириленко заявлял, что организация погасила более 70 миллионов рублей долга, а в августе сообщил, что осталось выплатить 160 миллионов.

«Если говорить о финансовых задачах на этот год, то основные расходы, конечно, будут связаны с двумя сборными, которым предстоит сыграть на Евробаскете. Сверх того, что нам дает Минспорт РФ, мы должны привлечь еще 50 миллионов рублей на подготовку и участие двух команд в чемпионате Европы», — сказал Кириленко.

«По ситуации с долгом РФБ не могу сказать, что мы полностью рассчитались, потому что ситуация с судьями у нас пока в подвешенном состоянии, а кроме этого все выплачено. Судьи в курсе ситуации, сейчас все мы ждем, чем завершится следствие (по делу экс-главы РФБ Юлии Аникеевой)», — добавил Кириленко.

Женский Евробаскет пройдет в Чехии в июне, мужской Евробаскет — в сентябре в Турции, Румынии, Израиле и Финляндии.