РФБ: Австралия, Аргентина и Уругвай являются главными соперниками в борьбе за КМ-2023

Межведомственная комиссия по организации и проведению международных спортивных соревнований, согласованию перспективных заявок совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта 12 апреля одобрила предложение РФБ подать заявку на проведение в стране мужского Кубка мира по баскетболу в 2023 году.

«Место проведения Кубка мира 2023 года, как вы знаете, будет названо в декабре. Нашими главными конкурентами я бы назвал Австралию и подавших совместную заявку Аргентину и Уругвай. Еще на турнир претендует Турция, но у них очень много турниров проходит, и мне кажется, что в этом плане наша заявка все-таки весомее, потому что в России чемпионатов мира никогда не было», — сказал Кириленко.