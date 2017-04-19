РФБ: Австралия, Аргентина и Уругвай являются главными соперниками в борьбе за КМ-2023
МОСКВА, 19 апр —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Австралия и подавшие совместную заявку Аргентина и Уругвай являются главными конкурентами России в борьбе за право проведения мужского Кубка мира в 2023 году, заявил агентству «Р-Спорт» президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.
Межведомственная комиссия по организации и проведению международных спортивных соревнований, согласованию перспективных заявок совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта 12 апреля одобрила предложение РФБ подать заявку на проведение в стране мужского Кубка мира по баскетболу в 2023 году.
«Место проведения Кубка мира 2023 года, как вы знаете, будет названо в декабре. Нашими главными конкурентами я бы назвал Австралию и подавших совместную заявку Аргентину и Уругвай. Еще на турнир претендует Турция, но у них очень много турниров проходит, и мне кажется, что в этом плане наша заявка
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