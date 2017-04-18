Нандо де Коло примет участие в Евробаскете-2017
Защитник ЦСКА Нандо де Коло примет участие в Евробаскете-2017 в составе национальной сборной Франции.
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«Честно говоря, я думал взять паузу в выступлениях за сборную после Олимпиады в
Евробаскет-2017 пройдёт с 31 августа по 17 сентября. Сборная Франции групповой турнир проведёт в Финляндии, где поборется за выход из группы А с командами Греции, Польши, Словении, Финляндии и Исландии.
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