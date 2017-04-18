Порзингис хочет сыграть на Евробаскете

«У нас очень интересная и, откровенно говоря, сложная группа. Такие команды, как Турция и Сербия, очень опытные и знают, как выигрывать подобные соревнования.

Стамбул — тот город, в котором любят баскетбол. Мы должны быть готовы показывать лучшую игру с первого дня турнира. Также нам потребуется немного удачи, которая нужна всем на турнирах подобного уровня. Будет здорово увидеть хорошую игру команды и помогать ей побеждать.

У нашей команды хороший потенциал. Я рад видеть, как в моей стране растёт уровень баскетбола. Определённо я с радостью помогу команде выйти из группы и показать хорошее выступление, — приводит слова Порзингиса FIBA.

Евробаскет-2017 стартует 31 августа. Команда Латвии поборется за выход из группы со сборными Турции, Сербии, России, Великобритании и Бельгии.