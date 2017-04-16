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16 апреля 2017, 15:41 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | ТАСС

Кириленко: Еще два города могут попасть в заявку России на проведение Кубка мира

МОСКВА, 16 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Помимо Москвы, Санкт-Петербурга и Казани к проведению Кубка мира по баскетболу 2023 года могут добавиться еще два города или региона в случае победы российской заявки. Об этом ТАСС заявил президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

Ранее межведомственная комиссия одобрила идею проведения в РФ баскетбольного Кубка мира 2023 года. Увеличить
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Ранее Межведомственная комиссия по организации и проведению на территории РФ международных спортивных соревнований одобрила предложение РФБ о подаче заявки на проведение в России Кубка мира 2023 года.

«Мы не исключаем, что к Москве, Санкт-Петербургу и Казани добавятся еще один-два региона или города, — заявил Кириленко. — Вообще, я очень рад, что за полтора года работы мы смогли прийти к такому состоянию — готовности принимать Кубок мира по баскетболу».

Россия и СССР не принимали чемпионат мира по баскетболу. С 2014 года турнир именуется Кубком мира.

Кубок мира 2023 года станет отборочным турниром к летним Олимпийским играм — 2024.
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