Кириленко: Еще два города могут попасть в заявку России на проведение Кубка мира

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Ранее Межведомственная комиссия по организации и проведению на территории РФ международных спортивных соревнований одобрила предложение РФБ о подаче заявки на проведение в России Кубка мира 2023 года.

«Мы не исключаем, что к Москве, Санкт-Петербургу и Казани добавятся еще один-два региона или города, — заявил Кириленко. — Вообще, я очень рад, что за полтора года работы мы смогли прийти к такому состоянию — готовности принимать Кубок мира по баскетболу».

Россия и СССР не принимали чемпионат мира по баскетболу. С 2014 года турнир именуется Кубком мира.

Кубок мира 2023 года станет отборочным турниром к летним Олимпийским играм — 2024.