Яо Мин хочет создать две национальные сборные Китая

На протяжении двух лет две команды будут тренироваться отдельно друг от друга. Игрокам будет запрещено переходить из одной сборной в другую. В 2019 году из двух команд создадут одну, в которую войдут лучшие игроки.



Также сообщается, что китайская баскетбольная ассоциация для осуществления этой реформы планирует нанять двух новых главных тренеров.