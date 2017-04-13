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13 апреля 2017, 14:40 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | Чемпионат.com

Яо Мин хочет создать две национальные сборные Китая

Президент Китайской баскетбольной ассоциации Яо Мин планирует создать две национальные сборные для подготовки к чемпионату мира—2019 и Олимпийским играм в Токио.

На протяжении двух лет две команды будут тренироваться отдельно друг от друга. Игрокам будет запрещено переходить из одной сборной в другую. В 2019 году из двух команд создадут одну, в которую войдут лучшие игроки.

Также сообщается, что китайская баскетбольная ассоциация для осуществления этой реформы планирует нанять двух новых главных тренеров.
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