Межведомственная комиссия одобрила идею проведения в РФ баскетбольного Кубка мира — 2023
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Межведомственная комиссия по организации и проведению на территории РФ международных спортивных соревнований в среду одобрила предложение Российской федерации баскетбола (РФБ) о подаче заявки на проведение в России Кубка мира 2023 года. Об этом сообщает
пресс-служба РФБ.
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«Межведомственная комиссия согласилась с предложением РФБ, кабинета министров Татарстана, правительств Москвы,
Кубок мира — 2023 станет отборочным турниром к летним Олимпийским играм — 2024. Для проведения матчей турнира предложено рассмотреть Москву,
Ранее Россия и СССР не принимали чемпионат мира по баскетболу. С 2014 года турнир именуется Кубком мира.
Место проведения мужского Кубка мира — 2023 будет определено в декабре 2017 года.
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