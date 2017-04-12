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12 апреля 2017, 15:38 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | ТАСС

Межведомственная комиссия одобрила идею проведения в РФ баскетбольного Кубка мира — 2023

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Межведомственная комиссия по организации и проведению на территории РФ международных спортивных соревнований в среду одобрила предложение Российской федерации баскетбола (РФБ) о подаче заявки на проведение в России Кубка мира 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба РФБ.

Для проведения матчей турнира предложено рассмотреть Москву <nobr>Санкт-Петербург</nobr> и Казань. Увеличить
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«Межведомственная комиссия согласилась с предложением РФБ, кабинета министров Татарстана, правительств Москвы, Санкт-Петербурга о выдвижении кандидатуры России на право проведения Кубка мира — 2023 и рекомендовала РФБ в установленном порядке направить в Международную федерацию баскетбола комплект заявочных документов по выдвижению кандидатуры нашей страны на право проведения этого турнира», — говорится в заявлении.

Кубок мира — 2023 станет отборочным турниром к летним Олимпийским играм — 2024. Для проведения матчей турнира предложено рассмотреть Москву, Санкт-Петербург и Казань.

Ранее Россия и СССР не принимали чемпионат мира по баскетболу. С 2014 года турнир именуется Кубком мира.

Место проведения мужского Кубка мира — 2023 будет определено в декабре 2017 года.
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РФБ заинтересована в проведении Кубка мира среди мужских команд

МОСКВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская федерация баскетбола (РФБ) заинтересована в проведении Кубка мира среди мужских сборных команд. Об этом сообщил журналистам президент РФБ Андрей Кириленко.
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