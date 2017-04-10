ФИБА может отобрать у Египта ЧМ по баскетболу среди юниоров в связи с терактом
ФИБА рассматривает возможность смены места проведения юниорского чемпионата мира по баскетболу (U-19), который должен состояться в Египте с 1 по 9 июля, об этом посредством страницы в «Твиттер» сообщает американский журналист Адам Загория.
Причиной такого решения может стать вчерашняя террористическая атака на города Танта и Александрия.
По словам Загории, сразу несколько спортсменов готовы отказаться от участия в нём, если ФИБА откажется сменить место проведения мирового первенства.
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