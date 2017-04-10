Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-worldcup-euro/29382270/
10 апреля 2017, 22:13 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | Чемпионат.com

ФИБА может отобрать у Египта ЧМ по баскетболу среди юниоров в связи с терактом

ФИБА рассматривает возможность смены места проведения юниорского чемпионата мира по баскетболу (U-19), который должен состояться в Египте с 1 по 9 июля, об этом посредством страницы в «Твиттер» сообщает американский журналист Адам Загория.

Причиной такого решения может стать вчерашняя террористическая атака на города Танта и Александрия.

По словам Загории, сразу несколько спортсменов готовы отказаться от участия в нём, если ФИБА откажется сменить место проведения мирового первенства.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира, Европы

Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!