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7 апреля 2017, 20:58 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | Чемпионат.com

В расширенный состав женской сборной России вошли 19 игроков

Тренерский штаб женской сборной России во главе с Александром Васиным обнародовал расширенный состав игроков для первого сбора команды, сообщает пресс-служба РФБ.

Национальная команда соберётся на первый учебно-тренировочный сбор 8 мая в Новогорске. Евробаскет-2017 пройдёт в Чехии 16—25 июня.

В список кандидаток для участия в чемпионате Европы вошли 19 баскетболисток.

Защитники: Елена Беглова, Наталья Жедик, Татьяна Петрушина (все — «Надежда», Оренбург), Елена Кириллова, Ксения Левченко, Эпифания Принс (все — «Динамо», Курск), Анна Лешковцева, Карина Низамова (обе — МБА, Москва), Евгения Белякова (УГМК, Екатеринбург).

Форварды: Татьяна Видмер, Анастасия Логунова (обе — «Динамо» К), Дарья Колосовская («Спарта энд К», Видное), Жосселина Майга («Надежда»), Раиса Мусина («Полковице», Польша), Мария Черепанова (УГМК).

Центровые: Наталья Анойкина («Надежда»), Мария Вадеева («Динамо» К), Наталья Виеру (УГМК), Ирина Осипова («Спарта энд К»).
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