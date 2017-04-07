В расширенный состав женской сборной России вошли 19 игроков
Тренерский штаб женской сборной России во главе с Александром Васиным обнародовал расширенный состав игроков для первого сбора команды, сообщает
пресс-служба РФБ.
Национальная команда соберётся на первый
В список кандидаток для участия в чемпионате Европы вошли 19 баскетболисток.
Защитники: Елена Беглова, Наталья Жедик, Татьяна Петрушина (все — «Надежда», Оренбург), Елена Кириллова, Ксения Левченко, Эпифания Принс (все — «Динамо», Курск), Анна Лешковцева, Карина Низамова (обе — МБА, Москва), Евгения Белякова (УГМК, Екатеринбург).
Форварды: Татьяна Видмер, Анастасия Логунова (обе — «Динамо» К), Дарья Колосовская («Спарта энд К», Видное), Жосселина Майга («Надежда»), Раиса Мусина («Полковице», Польша), Мария Черепанова (УГМК).
Центровые: Наталья Анойкина («Надежда»), Мария Вадеева («Динамо» К), Наталья Виеру (УГМК), Ирина Осипова («Спарта энд К»).
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