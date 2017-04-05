Фелипе Рейес не сыграет на Евробаскете

«Если я подпишу новое соглашение с “Реалом”, я буду прилагать максимум усилий для клуба, который столько мне дал. Кроме того, когда у тебя есть дети, то разлука с домом кажется ещё более долгой.



Так было и прошлым летом, я очень скучал по дочери. В конце концов, когда ты празднуешь очередной день рождения, ты больше всего должен думать о своём теле, а не о том, чего хочет твой разум», — приводит слова испанца Eurohoops.



Со сборной Испании Фелипе Рейес трижды выигрывал медали Олимпийских игр (два серебра, одна бронза). На его счету также одно золото чемпионата мира (Япония, 2006) и три победы на Евробаскете (2009, 2011, 2015).



Отметим, ранее о своём участии в Евробаскете-2017 заявили ветераны сборной — братья Газоль.