Ночиони объявил о завершении карьеры по окончании сезона
Чемпион Олимпийских игр 2004 года в составе сборной Аргентины и форвард «Реала» Андрес Ночиони завершит карьеру по окончании сезона.
Об этом заявил сам 37-летний баскетболист, которому сегодня мадридский клуб устроил церемонию чествования.
Церемонию посетил президент «Реала» Флорентино Перес, отметивший, что аргентинца «стоило приобрести гораздо раньше». Ночиони перешел в «Реал» в 2014 году.
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