Ночиони объявил о завершении карьеры по окончании сезона

Об этом заявил сам 37-летний баскетболист, которому сегодня мадридский клуб устроил церемонию чествования.

Церемонию посетил президент «Реала» Флорентино Перес, отметивший, что аргентинца «стоило приобрести гораздо раньше». Ночиони перешел в «Реал» в 2014 году.