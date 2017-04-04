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4 апреля 2017, 16:56 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | Чемпионат.com

Николя Батюм может пропустить Евробаскет-2017

Форвард «Шарлотт» и сборной Франции Николя Батюм может не сыграть за национальную команду на чемпионате Европы—2017.

О своём решении Батюм официально объявит по окончании сезона в НБА.

«Я не пропускал выступлений за сборную с 2004 года, учитывая и игры за молодёжную команду. Решение принято. Я официально объявлю его в конце сезона НБА. Меня могут рассматривать как корыстного игрока и труса. Но у меня 127 вызовов в сборную. Я дважды играл за сборную вопреки требованию “Блэйерс” и выступал на Евробаскете с травмой плеча», — приводит слова Батюма BeInSports.
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