Николя Батюм может пропустить Евробаскет-2017

О своём решении Батюм официально объявит по окончании сезона в НБА.



«Я не пропускал выступлений за сборную с 2004 года, учитывая и игры за молодёжную команду. Решение принято. Я официально объявлю его в конце сезона НБА. Меня могут рассматривать как корыстного игрока и труса. Но у меня 127 вызовов в сборную. Я дважды играл за сборную вопреки требованию “Блэйерс” и выступал на Евробаскете с травмой плеча», — приводит слова Батюма BeInSports.