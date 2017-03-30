Хезонья не намерен принимать участие в Евробаскете

«Я не думаю, что приму участие в Евробаскете в этом году. У меня будет долгое лето с “Орландо”, и расписание уже составлено. Нас ожидает плотный график тренировок. Я не хочу обсуждать это прямо сейчас, но я не думаю, что помогу сборной Хорватии нынешней осенью», — приводит слова баскетболиста Sportando.



Марио Хезонья принимал участие в играх сборной Хорватии последние три года, поучаствовав в том числе и на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.



Форвард, выбранный в 2015 году на драфте под 5-м номером проводит свой второй сезон в НБА, в нынешнем регулярном чемпионате на его счету 58 поединков, в которых он набирает по 5 очков и совершает по 2,2 подбора в среднем за игру.